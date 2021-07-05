شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يورو (EUR)4.45 ريال سعودي القاهرة - سامية سيد - يورو (EUR)4.45 ريال سعودي جنيه استرليني (GBP)5.19 ريال سعودي جنيه استرليني (GBP)5.19 ريال سعودي دولار كندي (CAD)3.04 ريال سعودي دولار كندي (CAD)3.04 ريال سعودي دولار أسترالي (AUD)2.82 ريال سعودي دولار أسترالي (AUD)2.82 ريال سعودي ين ياباني (JPY)0.03 ريال سعودي ين ياباني (JPY)0.03 ريال سعودي جنيه مصري (EGP)0.24 ريال سعودي جنيه مصري (EGP)0.24 ريال سعودي درهم إماراتي (AED)1.02 ريال سعودي درهم إماراتي (AED)1.02 ريال سعودي دينار بحريني (BHD)9.95 ريال سعودي دينار كويتي (KWD) 12.45 ريال سعودي دينار بحريني (BHD)9.95 ريال سعودي