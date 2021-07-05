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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يورو (EUR)4.45 ريال سعودي
جنيه استرليني (GBP)5.19 ريال سعودي
دولار كندي (CAD)3.04 ريال سعودي
دولار أسترالي (AUD)2.82 ريال سعودي
ين ياباني (JPY)0.03 ريال سعودي
جنيه مصري (EGP)0.24 ريال سعودي
درهم إماراتي (AED)1.02 ريال سعودي
دينار بحريني (BHD)9.95 ريال سعودي
دينار كويتي (KWD)
12.45 ريال سعودي
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.94 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 215.94 ريال بما يعادل 57.57$ سعر الذهب عيار 22بنحو 197.94 ريال بما يعادل 52.78$ سعر الذهب عيار 21بنحو 188.95 ريال بما يعادل 50.38$ سعر الذهب عيار 18بنحو 161.96 ريال بما يعادل 43.18$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.96 ريال بما يعادل 33.58$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.97 ريال بما يعادل 28.79$ سعر أوقية الذهببنحو 6,716 ريال بما يعادل 1,791$ سعر جنيه الذهببنحو 1,512 ريال بما يعادل 403.02$ سعر كيلو الذهببنحو 215,938 ريال بما يعادل 57,572$