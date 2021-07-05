شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بحوالي 2% بدعم من صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وفي أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وانتعشت أسعار النحاس أيضا في ظل التفاؤل المستمر إزاء قوة الطلب على المعادن الصناعية لا سيما مع استمرار تعافي الاقتصادات العالمية على رأسها الاقتصاد الأمريكي.



وارتفعت عقود النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.4% إلى 9505 دولارات لكل طن.



وكفت بيانات اقتصادية عن أن الشركات الأمريكية وظفت في يونيو/حزيران أكبر عدد شهري من العمال في 10 أشهر، كما ظادت الأجور.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:26 بتوقي جرينتش عند 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:21 بتوقي جرينتش بنسبة 1.8% إلى 9.34 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.35 دولار وأقل سعر عند 4.25 دولار.