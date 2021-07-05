شكرا لقرائتكم خبر عن "العكيشية" .. مدينة صناعية جديدة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة في حي "العكيشية" على مساحة 45,395,440 م 2.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة "العكيشية" تعد إضافة جديدة لاستراتيجية "مدن" نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحقيق المبادرات الموكلة لـ "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأكد أن المدينة الصناعية الجديدة جاءت لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل "مدن" على تهيئة البيئة المُثلى لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى مدنها الصناعية، مع إتاحة الفرص لتنمية هذه الاستثمارات وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن لشركائها.

وبين أن المدينة تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة - الطائف - جدة، وقربها من مدينة السيارات وحد الحرم المكي على مسافة 10 كم، و 20 كم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى 25 كم فقط، و88 كم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأفاد أنه بانتهاء إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة تكون "مدن" قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف خلال العام الماضي 2020م على مساحة إجمالية 11 مليون م² التي تم البدء في تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 1.2 مليون م².

وأبان أنه في عام 1985م تم تأسيس المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة على مساحة 730 ألف م² وهي مطورة بالكامل وتضم 74 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل العديد من الصناعات المتنوعة أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة مواد البناء والخزف والزجاج، المنسوجات، الأثاث، المعدات الكهربائية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، الخشب ومنتجاته والفلين، منتجات المطاط والبلاستيك، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة الآلات والمعدات، منتجات المعادن، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها.

ولفت إلى أن المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة تمتاز بقربها من محطة قطار الحرمين على مسافة 12 كم، و84 كم إلى ميناء جدة الإسلامي، في حين تصل المسافة بينها وبين مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى 100كم.