شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع في التعاملات الفورية 0.3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الاثنين فيما أدى هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد مبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع صوب 1800 دولار مرة أخرى.

زاد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1791.2 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1234 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 يونيو حزيران عند 1794.86 يوم الجمعة.