لليوم الثاني على التوالي.. «المساحة.. الارتفاع.. بيان الصلاحية»..10 فروق بين اشتراطات البناء الجديدة 2021 في المدن والقرى

الشارقة - اميمة ياسر - لليوم الثاني على التوالي تواصل المحافظات تلقي طلبات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، حيث يتمّ تطبيق الاشتراطات على المدن والأحياء وليس القرى والنجوع.

موقع «الوطن» رصد 10 فروق بين اشتراطات البناء في المدن والقرى وهي كالتالي:

- في المدن يشترط البناء على 70% إذا زادت مساحة قطعة الأرض عن 175 مترًا، أما في الريف لا يشترط مساحة الأرض ويتمّ البناء على القطعة كاملة.

ارتفاع العقار

- فيما يتعلق بالارتفاعات في المدن يتمّ البناء وفق عرض الشارع فإذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يسمح بالبناء أرضي ودورين متكررين، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متراً، يتمّ بناء أرضي و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكثر من 12 متراً، يسمح ببناء أرضي وأربعة أدوار، أما الريف غير مقيد بتلك الارتفاعات وعرض الشارع.

- عرض واجهة الأرض التي يتمّ البناء عليها في المدن لا يقل عن 8.5 متر، أما في الريف عرض الأرض غير محدد نظرًا لطبيعة الريف.

- في المدن الجراج شرط أساسي للبناء، ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين، وتقديم شهادة صلاحية، أما في الريف لا يشترط وجود جراج.

بيان الصلاحية

- في المدن تتضمن اشتراطات البناء الجديدة إرسال طلب بيان الصلاحية والرخصة إلى كلية الهندسة بالجامعة الحكومية الموجودة بالمحافظة، لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية وتقوم الجامعة بإرسال بيان الصلاحية مختوم إلى المركز التكنولوجي مكون من نسختين للاعتماد من الجهة الإدارية، وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع، أما في القرى لا يتمّ اتباع تلك الدورة المستندية.

دور الجامعة

- في المدن يقوم المركز التكنولوجي يقوم بإرسال ملف الترخيص إلكترونياً إلى الجامعة، لمراجعة الرسوم والملف، واعتماده خلال 21 يوماً، وفي حالة عدم مطابقة المواصفات، تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع، مع ذكر الأسباب، ليقوم المكتب الهندسي بتعديله، ولا تتجاوز مدة إجراءات الترخيص 60 يوماً، أما في الريف يتم اعتماد الرخصة من خلال الحي أو مجلس المدينة.

- في المدن يتمّ إصدار وثيقة تأمين على المبنى أما في القرى لا يشترط ذلك.

- في المدن يحذر البناء على أملاك الدولة وفي القرى يحذر البناء على الأرض الزراعية.

- في المدن يتمّ العامل مع منهدس معتمد من نقابة المهندسين في كل إجراءات الرخصة أما في الريف لا يشترط.

- في المدن يشترط طلاء واجهات العقارات كشرط أساسي للرخصة بينما في الريف لا يشترط ذلك.