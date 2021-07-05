حد أدنى 1200 جنيه.. 5 جهات حكومية تمنح موظفيها مكافآت مادية ومزايا قبل العيد.. من بينها هيئة التأمين الصحي

الشارقة - اميمة ياسر - قررت 5 جهات حكومية صرف منح ومكافآت لموظفيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، وأيضًا بسبب التميز في الأداء فضلا عن مكافأة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة لقطاع التعليم.

مكافآت الجامعات لـ «الموظفين»

وأقر مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، مكافأة قدرها 1200 جنيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تصرف مرة واحدة من موازنة المستشفيات 2021-2022، وسيكون الصرف للعاملين بالوحدات ذات الطابع الخاص ووحدة العلاج الاقتصادي، وكذلك الصرف لأصحاب العقود اليومية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وقررت جامعة حلوان، صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة، وسيجرى صرف المكافأة لموظفي الجامعة بمختلف الدرجات الوظيفية، وذلك داخل كليات وقطاعات الجامعة.

كما أقرت جامعة الزقازيق، مكافأة 800 جنيه لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفيات، والعاملين بالوحدات المعاونة وأفراد الأمن والعاملين بنظام اليومية، والمعينين على الصناديق الخاصة.

وصرفت جامعة المنوفية مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، وتبلغ قيمتها شهر ونصف من الراتب الأساسي، بحد أدنى 700 جنيه.

هيئة التأمين الصحي: مكافأة 1200 جنيه

وقررت هيئة التأمين الصحي صرف مكافاة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه لجميع العاملين المعينين، العقود الشاملة، المنتدبين، والمعارين للعمل بالهيئة، على بند الحوافز ومبلغ مكافأة بقيمة 1200 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية.

يذكر، أن وزارة المالية أعلنت تكاليف الحزمة المالية الخاصة بزيادة المرتبات والأجور والمعاشات تصل إلى 37 مليار جنيه ستتحملها الخزانة العامة للدولة، حيث تستضيف زيادة العلاوات الجديدة للموظف ما بين 30 و700 جنيه بعد خصم 20% قيمة الضرائب.