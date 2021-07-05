شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع الفرنسي كابيتال لتأسيس صندوق استثمار خاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" عن توقيع اتفاقيات التطوير والتصميم وإدارة مرافق لمراكز البيانات مع السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) بصفته مدير صندوق الاستثمار الخاص المقترح، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأفادت المعمر، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الصندوق المقترح سيستثمر ويتملك ستة مراكز بيانات قي المملكة العربية السعودية بميزانية تقديرية تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي كمرحله أولى.

وكانت المعمر قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة بينها وبين السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) لتاسيس صندوق استثمار خاص بهدف تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

ووفقًا للاتفاقيات، تم تعيين (ام اي اس) كمطور ومصمم للقيام بأعمال التصميم و لتطوير (على أساس تسليم المفتاح) لسته مراكز بيانات بسعة أوليه تبلغ 4 ميجاوات لكل منها. علاوة على ذلك، ستستمر (ام اي اس) كمدير- مرافق لمراكز البيانات الستة لفترة أوليه مدتها 15 سنة.

وبحسب البيان، ستحصل شركة (ام اي اس)، لدورها كمطور ومصمم على رسوم التطوير والتصميم الأساسية بنسبة 10% من ميزانية التطوير والتصميم.

هذا وستكون مدفوعات رسوم التطوير والتصميم مكونه من الوحدات في الصندوق المقترح (بنسبة لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالي وحدات الصندوق المقترح المستحقة)، والنقدية. كما ستحصل شركة المعمر على رسوم إدارة المرافق التي تبلغ 7% من الإيرادات المتولدة من عمليات مراكز البيانات علماً انه في البداية ستكون اتفاقيات إدارة المرافق ملزمه لمدة 15 سنة.

وتتوقع المعمر أن تبدأ أعمال التنفيذ في الربع الرابع من العام المالي 2021 بناء على الجداول الزمنية المتفق عليها مبدئيًا، على أن يتم الانتهاء منها في غضون الربع الرابع من عام 2022. علماً بأن صلاحية هذه الاتفاقيات تتوقف على الإطلاق الناجح للصندوق المقترح المتوقع في النصف الثاني من عام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن التأثير المالي الإيجابي المتوقع لاتفاقيات التطوير والتصميم الخاصة بـ (ام اي اس) حوالي 120 مليون ريال بناء على مراحل التطوير والتصميم.

ومن المتوقع أن يتحقق الأثر المالي على مدار فترة التطوير المستهدفة حاليًا والتي تبدأ في الربع الرابع من عام 2021 وتنتهي في نهاية الربع الرابع عام 2022.

كذلك سيكون هنالك تاثير إيجابي إضافي على الإيرادات والأرباح الناتجة عن تنفيذ المشروع خلال فترة التنفيذ. كما سيبدأ التأثير المالي المقدر لاتفاقيات إدارة المرافق الخاصة بـ (ام اي اس) عند بدء تشغيل مراكز البيانات وتشغيلها، المتوقع تحققه في الربع الأول من عام 2023.

وإجمالاً سيكون المشروع ذا تأثير إيجابيًا بشكل عام، وتتوقع (ام اي اس) أيضًا تأثيرًا ماليًا إيجابيًا من استثمارها في الصندوق المقترح، والذي سيتحقق كجزء من رسوم التطوير والتصميم التي سيتم دفعها على شكل وحدات.

ووقعت "إم آي إس" مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف إلى تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء السعودية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، إبراهيم المعمر، أن الصندوق الاستثماري لتشغيل مراكز البيانات مع "السعودي الفرنسي كابيتال" يستهدف جذب مستثمرين محليين ودوليين.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي أس" قد وقعت ومجموعة أبونيان القابضة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، في أبريل الماضي لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية.

وكانت "المعمر" قد أعلنت في مطلع أبريل 2021، عن توقيع عقد تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 72 مستشفى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بنحو 58.48 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت "إم آي إس" قد وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

كما وقعت "المعمر" أيضا مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن (ام اي اس) حققت صافي أرباح بلغ 16 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات انخفاضا طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام السابق 2020، حيث سجلت المعمر انخفاضا في الايرادات من العقود بلغ 2% على الرغم من الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة من الأعوام السابقة.