شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على طرح وحدات "بلوم انفست للمرابحة" طرحاً عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة بلوم للاستثمار السعودية" على طرح وحدات صندوق "بلوم انفست للمرابحة بالريال السعودي" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

ونوهت الهيئة إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.