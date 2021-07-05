شكرا لقرائتكم خبر عن عناية للتأمين تعلن عن تجديد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استلامها إشعاراً لمجلس الضمان الصحي التعاوني، المتضمن الموافقة على تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه قد تم التجديد لمدة سنة تبدأ من 22 يوليو 2021 وينتهي بتاريخ 21 يوليو 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن عناية حققت صافي خسائر بلغ 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 10.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 45.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 61 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى التراجع في صافي نتائج الاكتتاب بـ 137.7%، بالإضافة إلى الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ 162%.

وعلى نحو آخر، انخفض صافي المطالبات المتحملة إلى 37.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغ 42.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.