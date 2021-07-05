شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط فى انتظار نتائج الاجتماع المتعثر لتحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، يأتي هذا قبل استكمال الاجتماع المتعثر لتحالف أوبك بلس فى وقت لاحق اليوم ،والذي تم تأجيله عدة مرات بسبب خلافات حول خطة لزيادة الإنتاج بحوالي 2 مليون برميل من آب/أغسطس حتى نهاية العام الجاري ، وتمديد التخفيضات بالكامل من نيسان/أبريل 2022 حتى نهاية العام القادم.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.6% إلى مستوي 75.52$ ، من مستوى الافتتاح عند 75.10$، و سجل أدنى مستوي عند 74.78$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي 76.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 76.24$ ، وسجل أدنى مستوي عند 75.72$.

عند تسوية الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.75% ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تعافي الطلب العالمي على الوقود.

بعد تأجيل الاجتماع لمدة 24 ساعة ،صوت تحالف أوبك بلس يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر القادم ،وتمديد كامل التخفيضات حتى نهاية عام 2022 ، لكن اعتراضات من دولة الإمارات العربية المتحدة حالت دون الاتفاق ،ليتم تأجيل الاجتماع مرة أخرى.

كان الخلاف العام نادر الحدوث بين أعضاء التحالف ،لكن يبدوا أن تباعد المصالح الوطنية بشكل متزايد سوف يؤثر بلا أدنى شك على السياسة الإنتاجية لتحالف أوبك بلس ،وقد يؤدي فى نهاية الأمر إلى انهيار التحالف الذي ساعد كثيرا فى إعادة التوازن إلى السوق.

سعي وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" يوم الأحد لحل الخلافات داخل التحالف والتوصل لاتفاق نهائي مع الإمارات ،حيث يحاول جاهدا الحصول على تسوية تحظي بموافقة الجميع قبل اجتماع التحالف فى وقت لاحق اليوم.

وقالت مصادر أن الإمارات تتحفظ على مقترحات لتمديد الاتفاق الحالي بشأن قيود الإنتاج من تاريخ انتهائه فى نيسان/أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل ،وطالبت إجراء تعديل على خطة أساس الإنتاج المستخدمة فى حساب تخفيضات الإنتاج ،حيث ترغب البلاد فى زيادة إنتاجها النفطي بوتيرة أسرع عما كان متفقا عليه فى السابق.