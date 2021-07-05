شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن ذروة 3 أشهر بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انحسار احتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء قريبا فى تقليص برنامج شراء السندات ، بعد بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 92.13 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.24 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.35 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ،فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.74 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى خامس مكسب أسبوعي خلال شهر ونصف ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ، بعد صدور بيانات مختلطة يوم الجمعة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، حيث أضاف أكبر اقتصاد فى العالم وظائف جديدة بأفضل من التوقعات خلال حزيران/يونيو ،لكن معدل البطالة سجل ارتفاعا على خلاف توقعات السوق.

أدت تلك البيانات إلى انحسار احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.