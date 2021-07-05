شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 3 أسابيع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 0.6% إلى مستوي 26.61$ الأعلى منذ 17 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 26.46$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.37$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.8% ،بأكبر مكسب يومي منذ 17 أيار/مايو ، بعد هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 25.51$ للأوقية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.74 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، بعد صدور بيانات مختلطة يوم الجمعة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، حيث أضاف الاقتصاد الأكبر فى العالم وظائف جديدة بأفضل من التوقعات خلال حزيران/يونيو ،لكن معدل البطالة سجل ارتفاعا على خلاف توقعات السوق.

أدت تلك البيانات إلى انحسار احتمالات قرب إعلان البنك الفيدرالي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.