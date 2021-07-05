شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل الصعود بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل صعودها للجلسة الثالثة على التوالي ، على وشك تسجيل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، ويقود الارتفاعات قطاع التعدين والموارد الأساسية فى ظل تعافي أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.25% حتى الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش ،وأنهي جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 458.31 نقطة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.2% ،فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل مخاوف حول انتشار السلالة " دلتا" شديدة العدوى من فيروس كوفيد-19 فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل انتعاش معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية ، خاصة تلك المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأقل من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.75% ،فى سابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,355.43 نقطة.

تحققت تلك المكاسب بفضل بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،قلصت احتمالات قرب قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتقليص برنامج شراء السندات ،الأسواق الأمريكية مغلق اليوم الاثنين لقضاء عطلة عامة فى البلاد احتفالا بيوم الاستقلال.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.1% ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.