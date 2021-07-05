شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة أسبوعين بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى التعاملات السابقة ، يأتي هذا الارتفاع بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,794.46$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,787.42$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,784.46$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,795.13$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بأكثر من 0.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية ،و بدعم عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,750.58$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.74 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، بعد صدور بيانات مختلطة يوم الجمعة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، حيث أضاف الاقتصاد الأكبر فى العالم وظائف جديدة بأفضل من التوقعات خلال حزيران/يونيو ،لكن معدل البطالة سجل ارتفاعا على خلاف توقعات السوق.

أدت تلك البيانات إلى انحسار احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 0.58 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,042.58 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 حزيران/يونيو الماضي.