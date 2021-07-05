شكرا لقرائتكم خبر عن «بودكاست متمم» يستعرض نمو السوق المالية السعودية وفقا لروية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُسلّط "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، في حلقة جديدة يستضيف فيها المهندس خالد بن عبدالله الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، مساء يوم غد الثلاثاء، الضوء على السوق المالية السعودية بما يتواكب مع برامج ومبادرات رؤية 2030.

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة عدة مواضيع، منها التحول الذي أحدثته الرؤية على السوق المالية السعودية وإدراجها في المؤشرات العالمية، كما سيتم التطرق إلى تأثير حجم الشركات المدرجة في السوق المالية على التصنيف الدولي للسوق، بالإضافة إلى الحديث عن دعم نمو - السوق الموازية للشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية أسست مركز التواصل والمعرفة المالية عام 2019م، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي. ويمكنكم مشاهدة الحلقة على الرابط التالي: http://ow.ly/ClWU50DCh7u