بالتفصيل.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا الشكل الجديدة موديل 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور مؤخرا عن طرح سيارة هيونداي كريتا الجديدة موديل 2021 فى مصر ، وكشفت الشركة عن الأسعار الرسمية للسيارة التي تتوفر بأربع فئات وبأسعار تبدأ من 360 ألف جنيه.

ويرصد "عالم السيارات" خلال هذا التقرير الأسعار والمواصفات التفصيلية لجميع فئات هيونداى كريتا موديل 2021، وهي كالتالي:

الفئات والأسعار:

الفئة

السعر بالجنيه

الفئة الأولى: Smart

360.000

الفئة الثانية: Smart Plus

375.000

الفئة الثالثة:Modern

400.000

الفئة الرابعة: Advanced

425.000

الأبعاد والأوزان

الطول الكلي

4300 مم

العرض الكلي

1790 مم

الارتفاع الكلي

1620 مم (1635 مم بقضبان السقف)

طول قاعدة العجلات

2610 مم

الخلوص الأرضي (ارتفاع السيارة عن الأرض)

190 مم

سعة الصندوق الخلفي

433 لترًا

وزن السيارة

1690 كيلوجرام

المحرك والأداء:

سعة المحرك

1.5 لترًا بتكنولوجيا DOHC D-CVVT

القوة

113 حصانًا عند 6300 لفة/دقيقة

العزم

144 نيوتن/ متر عند 4.500 لفة/دقيقة

ناقل الحركة

IVT (Intelligent Variable Transmission)

عوامل السلامة والأمان:

الفئة

عوامل السلامة والأمان

الفئة الأولى: Smart

-فرامل مضادة للإنغلاق (ABS)

-توزيع إلكتروني للفرامل (EBD)

-نظام إتزان إلكتروني (ESP)

-نظام التوازن عند المرتفعات (HAC)

-2 وسائد هوائية أمامية

-مصابيح شبورة أمامية

-نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)

الفئة الثانية: Smart Plus

تزيد عوامل السلامة والأمان في الفئة الثانية Smart Plus عن الفئة الأولى Smart بـ:

-فرامل يد كهربائية

-تثبيت تلقائي للسيارة

-كاميرا خلفية

-جهاز تحذير المسافة الخلفية

الفئة الثالثة:Modern

تتطابق عوامل السلامة والأمان في الفئة الثالثة Modern مع عوامل السلامة والأمان في الفئة الثانية Smart Plus

الفئة الرابعة: Advanced

تزيد عوامل السلامة والأمان في الفئة الرابعة Advanced من كريتا الجديدة عن عوامل السلامة والأمان في الفئة الثالثة Modern بعامل واحد فقط وهو مرآة داخلية ذاتية التعتيم

تجهيزات الفئة الأولى Smart من هيونداي كريتا 2021:

تطرح الفئة الأولى Smart من كريتا الجديدة بتجهيزات داخلية قياسية تبدأ بعدادات مزودة بشاشة 3.5 بوصة LCD، وحامل للنظارات وأعتاب داخلية فاخرة، بالإضافة لتكيف يدوي بفتحات هواء إضافية في الخلف، وتنجيد من التريكو للفرش الداخلي.

يمكن أيضًا في هذه الفئة التحكم في درجة ميول عجلة القيادة، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، وإمكانية طي الكراسي الخلفية للحصول على مساحة أكبر للصندوق الخلفي.

نظام الترفيه في الفئة الأولى Smart يطرح براديو FM مع شاشة بقياس 3.8 بوصة ومدخل USB ومدخل آخر منفصل للشحن، كما يمكن أن تتحكم في نظام الترفيه عن طريق خاصية الـ Bluetooth أو من خلال عجلة القيادة متعددة المهام.

التجهيزات الخارجية في هذه الفئة يأتي في مقدمتها جنوط سبور بقياس 16 بوصة، وشبكة أمامية من الكروم مدمج بها المصابيح الأمامية ذات الإضاء الهالوجين، مع مصابيح LED لتحديد موقع السيارة وفوانيس Bulb+LED خلفية، وإشارات في المرايات الجانبية.

تطرح أيضًا الفئة الأولى Smart قضبان سقف Roof Racks وسبويلر خلفي، وزجاج معتم خلفي.

تجهيزات الفئة الثانية Plus Smart من هيونداي كريتا 2021:

تزيد التجهيزات الداخلية في الفئة الثانية Smart Plus عن الفئة الأولى Smart من كريتا 2021 بإمكانية الاختيار بين أساليب قيادة متنوعة، كما يمكنك اختيار نوعية الجر، بالإضافة إلى حساس إضاءة أوتوماتيك.

أما نظام الترفيه في هذه الفئة فيزيد عن الفئة السابقة بشاحن لاسلكي Wireless Charger وشاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عن طريق نظامي Android Auto و Apple Carplay.

التجهيزات الخارجية تطرح في هذه الفئة بزيادة عن الفئة الأولى بمرايات جانبية قابلة للطي.

تجهيزات الفئة الثالثة Modern من هيونداي كريتا 2021:

تطرح الفئة الثالثة بزيادة في تجهيزاتها الداخلية عن الفئتين السابقتين عبارة عن فرش مقاعد من القماش، وعجلة قيادة وناقل حركة مكسوان بالجلد، مع شفتات ناقل الحركة في المقود.

إضافةً إلى ذلك، تزيد التجهيزات في الفئة الثالثة Modern عن الفئتين السابقتين بمثبت سرعة وفتحة سقف بانوراما، مع مفتاح ذكي يمكنك من دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح.

نظام الرفاهية في هذه الفئة يتطابق مع نظام الترفيه في الفئة الثانية.

التجهيزات الخارجية في الفئة الثالثة تزيد بإضاءة في المرايات الجانبية، مع عتب جانبي فضي.

تجهيزات الفئة الرابعة Advanced من هيونداي كريتا 2021:

تزيد التجهيزات الداخلية في الفئة الرابعة من كريتا 2021 بتكيف هواء أوتوماتيكي، بنما يتطابق نظام الترفيه في الفئة الرابعة Advanced مع الفئة الثالثة.

التجهيزات الخارجية في الفئة الرابعة تزيد بجنوط سبور بقياس17 بوصة، مع مصابيح أمامية LED مدعمة بإضاءة نهارية LED ومصابيح خلفية LED

