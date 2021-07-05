شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 76.35دولار لبرنت و75.32 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 76.35 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.32دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم الأثنين بالأسواق العالمية شهدت ارتفاعا وسط الترقب لنتائج اجتماع تحالف أوبك بلس، حيث إنه من المقرر أن يجتمع وزراء دول أوبك بلس اليوم، لمناقشة خطط زيادة معدلات الإنتاج أو مواصلة التخفيضات.

يذكر أن أسعار خام القياس العالمي برنت قد سجلت خسائر أسبوعية طفيفة هي الأولي لها في ستة أسابيع بمقدار 0.01% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، في حين سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية هي السادسة لها علي التوالي بنسبة 1.5%.