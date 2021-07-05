شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الاثنين 5-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين الموافق 5-7-2021، في السوق المصرفي المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية ليسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.10 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

وفى بنك "قناة السويس" سجل 51.91 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.90 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.90 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.90 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.15 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.10 جنيه.

52.18 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.15 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.15 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.91 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.91 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.05 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.32 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.48 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.