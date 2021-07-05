الاقتصاد

تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراراه لليوم الثانى على التوالى 5-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى السوق المصرفى، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى، والبنك الأهلى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الأحد.

 

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، في بنكي البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنوك "التجارى الدولى cib، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

 

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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