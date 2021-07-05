شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الأثاث خلال الـ5 شهور الأولى من 2021 بنسبة 29% لتبلغ 104ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للأثاث عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الخمس شهور الأولى من العام بنحو 29% لتبلغ 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس أن صادرات القطاع خلال شهر مايو الماضي سجلت تراجعا بنحو 22% لتبلغ ما قيمته 10.47مليون دولار مقابل 13.45 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال 5 شهور أولى من 2021 لتسجل نحو 25 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ،تلاها "الإمارات العربية المتحدة" والتى ارتفعت وارداتها لتبلغ 14مليون دولار مقابل 13 مليون دولار، واحتلت"العراق"المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة حيث استوردت ما قيمته 13 مليون دولار خلال 5 شهور مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات الأثاث المصري إلى "سلطنة عمان" بلغ خلال 5 شهور نحو8 ملايين دولار وهو نفس مستواه خلال نفس الفترة من 2020، فيما ارتفعت واردات"السودان" من الأثاث المصري لتسجل 8 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار، واحتلت "الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 4 ملايين دولار،تلاها "ليبيا" بنحو 3 ملايين دولار، وبلغت صادرات الأثاث المصري إلى باقي دول العالم خلال 5 شهور ما قيمته 25 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.