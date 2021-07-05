شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 5-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية وفي السوق المصري تحرك محدود، حيث سجلت الأسعار في التعاملات الفورية 1792 دولار للأونصة، في ظل طلب مرتفع نسبياً على الذهب مقارنة بختام جلسات تداولات الأسبوع الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 782 جنيها للجرام مرتفعاً جنيهين قياساً على سعر المعدن النفيس نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 671 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 893 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6256 جنيها.

أونصة الذهب 1793 دولار.

تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، وتسببت سلالة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا في تراجع دول في آسيا وأوروبا عن خطط إعادة الفتح، بينما قال البيت الأبيض إنه سيرسل فرقا خاصة للبؤر الساخنة في أنحاء البلاد لمكافحة العدوى.

وكانت أسعار الذهب نزلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين ونصف لتقترب من 1750 دولارًا للأونصة قبل أن تعوّض خسائرها نهاية الأسبوع الماضي، إذ كانت عمليات البيع مدفوعة بقوة الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، وجد المعدن الثمين دعمًا في وقت لاحق بسبب تجدد مخاوف فيروس كورونا التي أضرت بثقة المتداولين في آسيا، كما أن عوائد السندات الضعيفة دعمت أسعار الذهب لترتفع نحو مستويات قريبة من 1800 دولار.