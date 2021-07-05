شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلق أكبر بعثة تجارية بأفريقيا لتعزيز التعاون مع 22 سوق بغرب ووسط القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم -الاثنين- أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة افريقيا والتي تشمل مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار وتستمر حتى 10 يوليو الجاري، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال الأفريقية وذلك في إطار مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا التي اطلقتها وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في التمثيل التجاري بالتعاون مع تجاري وفا بنك.

وقال الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري إن هذه المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر و22 سوق من أسواق دول غرب ووسط أفريقيا على مدار عامين وفي مقدمتهما السنغال والكاميرون باعتبارهما من أهم الأسواق في هذه المنطقة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو السوق الافريقى، مشيراً إلى أن بعثة الكاميرون والسنغال تضم 65 رجل أعمال بواقع 26 رجل أعمال لدولة الكاميرون و40 رجل أعمال لدولة السنغال وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والحاصلات الزراعية والأدوية ومواد البناء والمقاولات.

وأضاف مغاوري أن جدول أعمال البعثة تتضمن عقد عدد كبير من الاجتماعات الثنائية بين ممثلى الشركات المصرية ونظيراتها الكاميرونية والسنغالية، وتنظيم زيارات ميدانية للوفد المصرى برفقة عدد من كبار المسئولين بالجهات والهيئات المعنية بالدولتين، إلى جانب عقد مباحثات تجارية واستثمارية مكثفة بين الجانب المصري ومسؤولي البلدين، فضلاً عن تنظيم منتدى للأعمال مع كل من الكاميرون والسنغال .

ومن جانبه أكد هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيچيبت أن مبادرة روابط الاعمال بين مصر ووسط وغرب افريقيا تلقى دعم ورعاية البنك خاصة في ظل تواجده القوى في 15 دولة أفريقية وبصفة خاصة دول منطقة غرب إفريقيا، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه البعثة يعد أولى ثمار الشراكة التي أبرمها البنك مع جهاز التمثيل التجاري حيث تستهدف البعثة تقديم فرص تجارية جديدة للمصدرين المصريين فضلاً عن بناء علاقات طويلة المدى مع الشركاء الأفارقة.