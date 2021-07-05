شكرا لقرائتكم خبر عن غرف السياحة ترحب بقرار الحكومة زيادة الإشغال بالفنادق والمطاعم إلى 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب اتحاد الغرف السياحية بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة نسبة الإشغال فى الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلًا من 50%، وأكد الاتحاد أن القرار جاء أولا لتحسن الوضع الصحى بمصر فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما جاء ثانيا استجابة لمطلب القطاع السياحي.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف الشكر إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لدعمه المستمر والمتميز لقطاع السياحة خاصة تلك القرارات التى تم اتخاذها للتخفيف من آثار انتشار الفيروس على قطاع السياحة ومساندة القطاع لمواجهة تلك الآثار.

كما أشاد المجلس بجهود الحكومة فى مواجهة انتشار جائحة كورونا بشكل عام فى مصر والتى لاقت إشادات دولية من كبرى المنظمات الطبية العالمية وجهود الحكومة لدعم الانشطة الاستثمارية المختلفة مما اسفر عن أداء اقتصادى مميز لمصر لاقى اعجاب المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن قرار زيادة نسبة الاشغالات بالفنادق والمطاعم السياحية يكتسب أهمية خاصة مع بوادر زيادة معدلات التدفق السياحى إلى مصر كما أنه يؤكد استقرار الوضع الصحى بمصر خاصة مع استمرار عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مما يزيد من القدرة التنافسية بمصر.

وأضاف الوصيف أن هناك عدة إجراءات ساعدت على صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة الإشغالات فى مقدمتها عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحى التى تمت وتتم بمختلف المدن السياحية فى مصر، بجانب الإجراءات الاحترازية القوية التى يتم تطبيقها فى مختلف المنتجعات السياحية المصرية بالتعاون الوثيق ما بين القطاع السياحى الخاص ووزارتى السياحة والآثار والصحة.

وأشاد الوصيف بالدعم الكبير الذى يلقاه قطاع السياحة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والذى يأتى نتيجة للتعاون والتنسيق الوثيق لوزارة السياحة والاثار وعلى رأسها الدكتور خالد العنانى مع القطاع السياحي.