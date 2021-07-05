شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد ترقبا لنتائج اجتماع "أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو 0.25% إلى 76.35 دولار للبرميل، فيما سجل الخام العالمي مكاسب تزيد على 45% حتى نهاية يونيو منذ بداية العام، بعد أن بدأ عند 51.80 دولار للبرميل في أول يناير الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي 0.20% عند 75.32 دولار للبرميل، حيث سجل الخام الأمريكي مكاسب تزيد على 51.4% خلال الستة أشهر الأولى من 2021.

وأعلنت منظمة "أوبك" ومنتجون آخرون تأجيل الاجتماع الوزاري الثامن عشر لتحالف "أوبك+" يوم الجمعة وعقده اليوم الاثنين بدلا من ذلك.

وبحسب ما نقلته شبكة (سي إن بي سي)، فإن فشل المجموعة في التوصل لاتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ويهدد بعرقلة التعافي الاقتصادي الهش، كما أن فشل المحادثات قد يتسبب في حرب أسعار - على الرغم من أن المحللين لا يعتقدون أن السيناريو الأخير محتمل.

وقفز كل من خام برنت وخام الولايات المتحدة بأكثر من 2% إلى ما فوق 75 دولارا للبرميل يوم الخميس، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 8% في يونيو بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%؛ ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه الوكالات الرئيسية الثلاث في العالم، أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية - أن التعافي الذي يقوده الطلب سوف يرتفع في النصف الثاني من عام 2021.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء دول "اوبك +" اليوم الاثنين، لمناقشة خطط حول زيادة معدلات الإنتاج أو مواصلة تخفيضات إنتاج المعدن الأسود النفيس.