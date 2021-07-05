شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك 71.89 دولار للبرميل يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن أحدث تقديرات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خاماتها خلال شهر يونيو 2021 إلى 71.89 دولار للبرميل ، أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 7.4 % مقارنة بالشهر السابق .

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجاري، إلي أن توقعات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك في عام 2021 إلى 63.93 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 54.2 % مقارنة بعام 2020 .

وتابع، التقرير، أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر مايو 2021 بنسبة 5.8 % ( 3.7 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 66.9 دولار للبرميل وهو أعلى متوسط شهري له منذ شهر مايو 2019 ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة أساسيات سوق النفط العالمية حيث ارتفعت عمليات الشراء لمصافي تكرير النفط في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، مع توقع المزيد من التعافي في الطلب على النفط تزامنا مع اقتراب موسم السفر والقيادة الصيفي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أدى الانتعاش المستمر في عمليات تشغيل المصافي وتراجع مخزونات النفط الخام إلى دعم الأسعار.