شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 5-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبي اليوم الاثنين الموافق 5-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء التداول على العملات الصباحية، ليسجل فى البنك الأهلى 18.50 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه للشراء، و18.65جنيه للبيع.

وفى "البنك التجارى الدولى cib" سجل 18.52جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.54 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا امام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، حيث ثبت سعر الدولار والريال السعودى كما هو علية أمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ18.50 للشراء، 18.64 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.54 جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.54 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.50 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43 جنيه.

18.64 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.65 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.50 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.52 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.52 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.53 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.48 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.48 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.