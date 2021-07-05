شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات.. الطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال مصطفى الفيومي تاجر بالسوق إن السوق به زيادة في المعروض من جميع أصناف الخضروات وهو ما يؤدي إلى استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن موجة الحرالأخيرة حتى الآن لم تؤثر على المعروض بالسوق خلال هذه الأيام.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم تراوحت بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والقلقاس بين 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو.

وأشار الفيومي إلى أن أسعار البطاطس 3-5 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو.