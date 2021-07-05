شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن قطاع مواد البناء يشهد استقرارا فى السوق المحلى لزيادة المعروض من جميع الخامات.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر الحديد يتراوح، بين 14200- 14600جنيه سعر المصنع، مضاف 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزيني إلى أن الأسمنت الأسود يتراوح بين 675-800 جنيه سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.