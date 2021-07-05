شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، بعد بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، قلصت من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات.

أضاف اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1877$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1857 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1851$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بأكثر من 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1806$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ،فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن ذروة ثلاثة أشهر عند 92.74 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، بعد صدور بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، حيث أضاف أكبر اقتصاد فى العالم وظائف جديدة بأفضل من التوقعات خلال حزيران/يونيو ،لكن معدل البطالة سجل ارتفاعا على خلاف توقعات السوق.

أدت تلك البيانات إلى انحسار احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.