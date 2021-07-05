شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تداولات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 782جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الذهب التداولات هذا الأسبوع اليوم الاثنين 5 يونيو 2021 على ارتفاع طفيف بالبورصة العالمية مسجلا مستويات 1793 دولار بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا أثرت على معنويات المستثمرين الأمر الذي دفع سعر الأونصة للصعود.

أسعار الذهب اليوم في مصر سجلت ارتفاعاً بقيمة جنيهين وقت صياغة هذه السطور، حيث ارتفع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 782 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 671 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 893 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6256 جنيها.

أونصة الذهب 1793 دولار.

وكانت أسعار الذهب نزلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين ونصف لتقترب من 1750 دولارًا للأونصة قبل أن تعوّض خسائرها نهاية الأسبوع الماضي، إذ كانت عمليات البيع مدفوعة بقوة الدولار الأمريكي، ومع ذلك، وجد المعدن الثمين دعمًا في وقت لاحق بسبب تجدد مخاوف فيروس كورونا التي أضرت بثقة المتداولين في آسيا، كما أن عوائد السندات الضعيفة دعمت أسعار الذهب لترتفع نحو مستويات قريبة من 1800 دولار.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الجمعة، أن اقتصاد البلاد أضاف 850 ألف وظيفة إلى القطاعات غير الزراعية في يونيو الماضي، وهذه أسرع وتيرة نمو للوظائف في الاقتصاد الأمريكي منذ عشرة أشهر، ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 5.9% من 5.8% خلال الشهر، ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، الأمر الذي ضغط على الذهب واوقف مسيرة صعوده.

أسواق المعادن الثمينة تنتظر اليوم عدد من الأحداث منها مبيعات التجزئة الأسترالية ومسح تطلعات الأعمال الكندي، في وقت تشير فيه التوقعات إلي صعود جزئي محدود يعقبه هبوط في غضون ساعات حيث لا يزال الذهب متأثر بالمعلومات الإيجابية عن التوظيف في أمريكا.