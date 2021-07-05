شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى ومدينة شالي بسيوة وقصر البارون على لائحة المواقع التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في اجتماعها الأخير بمدينة الرباط بدولة المغرب تسجيل المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة، على قائمة منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)، وذلك بعد قيام وزارة السياحة والآثار بتقديم ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع وكذلك عناصرها المعمارية وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدا على ان تسجيل هذه المواقع يأتي في إطار استراتيجية وخطة وزارة السياحة والآثار الخاصة بإبراز المواقع الأثرية ذات الأولوية وتسجيلها على قوائم التراث الدولية للتعريف بها وتحسين عوامل الجذب السياحى لها، حيث سبق وتم تسجيل المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لليونسكو في فبراير الماضى، كما أن عمليات الترميم الشاملة التي تم تنفيذها في كل من مدينة شالي وقصر البارون وافتتاحها للزيارة مؤخرا أسهم في اعتمادها على قائمة الإيسيسكو، والتي تضم الدير الأحمر بسوهاج ومقياس النيل بالروضة، بالإضافة إلى مدينة القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد والمسجلتين على القائمة التمهيدية للمنظمة.