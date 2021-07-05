شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعلن وصول عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكـان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخل سيصل إلى (102 مليـــون نسمة) ظهر اليــوم الإثنين، وكان عدد السكان قد بلغ (101 مليون نسمة) يوم السبت الموافق 3/10/2020 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلــوغ عدد السكــــان (102 مليــــون نسمة ) اليوم , يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليــــون نسمة خـــــلال 275 يومــــاً أي 9 شهـــور و 5 أيــــام حيث بلغ متوسط الزيـــادة السكانيــة اليوميــة (الفرق بين أعداد المواليـــد والوفيات) 3636 نسمة خــــلال فـترة بلــوغ عدد السكـــان 102 مليـــــون (من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021 ) أي (152) فرد كل ساعة أي ( 2.5 ) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـــادة فرد إلى عدد السكان هو 24 ثانية.

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة (2018-2020) وهو ما يعني استمرار الإنخفاض في أعداد الزيادة، وهذا مؤشر جيد ويظهر أن هناك مجهودات ملموسة من الدولة في مجابهة المشكلة السكانية، ولكن الأمر يتطلب المزيد من المجهود لتخفيض أعداد الزيادة السكانية لنصل إلى تحقيق المليون خلال مدة أكبر من 12 شهر.

وتحتل مصر المرتبة الاولي بين الدول العربية من حيث عدد السكان، والمرتبة الثالثة بين الدول الأفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، ثم الترتيب الرابع عشر بين دول العالم وهو نفس الترتيب السابق.