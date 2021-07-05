شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أعوام مع ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع أوبك+ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم بسبب عطلة عيد الاستقلال في أمريكا ووسط التطلع إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ التي تم تمديده من الأسبوع الماضي.

وفي تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.39% لتتداول عند مستويات 75.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 75.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 75.16$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.20% لتتداول عند 76.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 76.23$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 76.17$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 92.35 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.23.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بت يعرف بـ"أوبك+"، والذي تم تمديده من يوم الخميس للجمعة ثم لليوم، ونود الإشارة، لكون التمديد يأتي عقب اعتراض الإمارات العربية المتحدة على خطة لزيادة الإنتاج مع مطلع آب/أغسطس القادم بواقع 2 مليون برميل يومياً لنهاية العام.

وتابعنا أمس الأحد دعوة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى "التسوية والعقلانية" للوصول إلى قرار بالإجماع عندما تجتمع أوبك+ مرة أخرى اليوم، معرباً "عليك أن توازن بين معالجة وضع السوق الحالي والحفاظ على القدرة على الاستجابة للتطورات المستقبلية.. إذا كان الجميع يريد زيادة الإنتاج فلا بد من تمديد"، ومضيفاً "إنها المجموعة بأكملها مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي ولكن هذا هو الواقع".

كما سلط الأمير الضوء على عدم اليقين حيال مسار جائحة كورونا والإنتاج من إيران وفنزويلا، ويذكر أن معظم أعضاء أوبك+ أيدوا مقترحاً لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من آب/أغسطس وتمديد تخفيضات الإنتاج المتبقية حتى نهاية 2022، إلا أن الإمارات التي تسعي لتغير خط الأساس المستخدم لحسابها (كوتا)، ما قد يسمح لها بزيادة إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يومياً، رفضت المقترح وترفض تمديد اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج.

ويذكر أن أوبك+ اتفقت مسبقاً على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو وحزيران/يونيو على أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع في تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته شباط/فبراير الماضي.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً، كما زاد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، وصولاً إلى زيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه مسبقاً أنه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى 376 منصة، لتستأنف مسيرات الارتفاعات الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع في أعقاب أكبر ارتفع أسبوعي لها منذ 14 من أيار/مايو، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 134 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.