شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بمصر للطيران والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 805 و806 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوقي التأمين للطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندس العاملين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، والعاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) والشركات الأخرى الأعضاء.

ونص القرارين، اللذين نشرا بالجريدة الرسمية في عددها رقم 149 الصادر اليوم الاثنين على :

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.