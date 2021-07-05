شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 5-7-2021، تباينا ملحوظا امام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، حيث ثبت سعر الدولار والريال السعودى كما هو علية أمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ18.50 للشراء، 18.64 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.10 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع. وفى سياق متصل تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر العملة الأمريكية فى بنوك الأهلي المصري ومصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار "قرش واحد" فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.50 للشراء، 18.64 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.57 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره أمس كان بـ 21.43 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.10 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.