شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية 11.3% مايو فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجاري، إلي انخفاض صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 6% التبلغ حوالي 2.8 مليون برميل يوميا.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مايو 2021 بنسبة 11.3% لتصل إلى حوالي 2.8 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.4% لتبلغ حوالي 5.4 مليون برميل يوميا .