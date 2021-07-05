الاقتصاد

ارتفاع واردات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية 11.3% مايو فى 2021

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القاهرة - سامية سيد -  

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجاري، إلي انخفاض صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 6% التبلغ حوالي 2.8 مليون برميل يوميا.

 

كما أشار التقرير إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مايو 2021 بنسبة 11.3% لتصل إلى حوالي 2.8 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.4% لتبلغ حوالي 5.4 مليون برميل يوميا .

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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