شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات يتعاون مع أصحاب مصانع الطوب لرفع إنتاجية مشروعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيارة لمركز الصف بالجيزة وعقد لقاء موسع مع أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمركزي الصف وأطفيح (المراكز المستهدفة بمحافظة الجيزة)، بحضور ممثلي هيئة التنمية الصناعية والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بمركزى الصف واطفيح.

وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للنهوض بالريف وتحقيق التنمية الشاملة بالمركز والقرى الأكثر احتياجا للخدمات.

ويضم المركزان ما يقرب من 308 مصنع للطوب بما يمثل 65% من صناعة الطوب الطفلى على مستوى الجمهورية، وتوفر هذه المصانع ما يقرب من 10 الاف فرصة عمل لابناء محافظة الجيزة، وفق بيان رسمي لجهاز تنمية المشروعات.

وشمل اللقاء عرض لكافة خدمات جهاز تنمية المشروعات التمويلية والتدريبية والتسويقية والتيسيرات التي يمنحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 وكيفية استفادة مشروعات مصانع الطوب الطفلي من خدمات الجهاز والتيسيرات والحوافز الضريبية التي جاءت في القانون بهدف استمرار هذه المشروعات وتوفيق أوضاعها وتطوير منتجاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية مما يؤدي الي توفيرها للمزيد من فرص العمل.

وأيضا تناول اللقاء المحاور الرئيسية لمبادرة حياة كريمة والتي يأتي في مقدمتها تحسين جودة الحياة في مراكز وقرى مصر الأكثر احتياجا وإتاحة فرص عمل لأبنائها وتوفير سكن كريم لأهالى القرى المصرية.

وأشار الدكتور حاتم مكرم مدير فرع الجهاز بالجيزة، أن جهاز تنمية المشروعات على أتم استعداد لتقديم كافة خدماته المالية وغير المالية لأصحاب المصانع، مضيفاً أن فرع الجهاز بالجيزة سيقوم بإرسال ممثليه لإجراء بحث حالة لكل مصنع على حدى وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل مصنع لمساعدة أصحابه علي التطوير ورفع معدلات الإنتاج والتسويق، كما سيتم مناقشة العقبات والتحديات التي تواجههم والعمل علي وضع اليات لمواجهتها بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية والمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبه قال المهندس إيهاب عبد العزيز مدير المنطقة الأولى بجهاز تنمية المشروعات أن فرع الجيزة قد قام بتنفيذ 4 ندوات تعريفية بمركزى الشباب بالصف واطفيح بالتعاون مع الجهات الشريكة للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز وكذلك التعريف بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة رقم (152) لسنة 2020 وقام فرع الجيزة كذلك بتنفيذ برنامجين تدريبيين لريادة الاعمال تحت عنوان تنمية المهارات الريادية.