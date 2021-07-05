شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على المرافق، مدينة العلمين الجديدة، يرافقهما بعض قيادات الهيئة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

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واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد المنطقة التراثية والمسجد الكبير لمتابعة التشطيبات النهائية استعدادا لافتتاحه قريباً، مروراً بالكنيسة والمسرح الروماني، الجارى تنفيذهما.

وشملت جولة مسئولو الإسكان، المنطقة الترفيهية، مروراً بالممشى السياحي والكباري والبواغيز، حيث تفقدوا أعمال الزراعة واللاند سكيب، كما تفقدوا أعمال التشطيبات وأعمال الواجهات الخارجية للأبراج، تنفيذ شركتي أوراسكوم و أبناء حسن علام.

وشدد المهندس عبد المطلب ممدوح، على الالتزام الكامل بالمواعيد المقررة وجودة التشطيبات، مطالباً بتكثيف الأعمال وإزالة أي عقبات لإنجاز المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة، بجانب الإعداد حالياً لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات.

كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات.

كما يتم أيضا تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرا.