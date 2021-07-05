شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 5-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى ثانى أيام الأسبوع فى السوق المصرفى اليوم الاثنين 5-7-2021، ليثبت سعر العملة الأمريكية فى بنوك الأهلي المصري ومصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار "قرش واحد" فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.