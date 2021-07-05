شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: متحصلات العملة الصعبة تتخطى نصف تريليون دولار في 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر الاقتصاد المصري بمراحل حرجة في السنوات العشر الأخيرة، كانت فيها الموارد الأساسية للدولة على حافة الهاوية وبالتحديد موارد الدولة من النقد الأجنبي، متأثرة بحالة عدم استقرار الأوضاع الداخلية التي سادت قبل ثورة 30 يونيو 2013.

لغة الأرقام لا تكذب، وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء تكشف ”الخليج 365” تطور موارد النقد الأجنبي المصري ما قبل 7 سنوات وما بعدها وفقا لما يلي:

أولا: تطور إجمالي حصيلة النقد الأجنبي في مصر قبل 7 سنوات

- سجلت 57.4 مليار دولار خلال عام 2010/2011

- سجلت 61.7 مليار دولار خلال عام 2011/ 2012

- سجلت 64.2 مليار دولار خلال عام 2012/2013

- سجلت 59.2 مليار دولار خلال عام 2013/2014

: تطور إجمالي حصيلة النقد الأجنبي في مصر بعد 7 سنوات

- سجلت 60.7 مليار دولار خلال عام 2014/2015

- سجلت 51.6 مليار دولار خلال عام 2015/2016

- سجلت 60.8 مليار دولار خلال عام 2016/2017

- سجلت 75.5 مليار دولار خلال عام 2017/2018

- سجلت 80.2 مليار دولار خلال عام 2018/2019

- سجلت 77.3 مليار دولار خلال عام 2019/2020

ثانيا: تطور الصادرات المصرية قبل 7 سنوات

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 27 مليار دولار خلال عام 2010/2011

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 25.1 مليار دولار خلال عام 2011/2012

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 27 مليار دولار خلال عام 2012/2013

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 26 مليار دولار خلال عام 2013/2014

: تطور الصادرات المصرية بعد 7 سنوات

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 22.2 مليار دولار خلال عام 2014/2015

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 18.7 مليار دولار خلال عام 2015/2016

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 21.7 مليار دولار خلال عام 2016/2017

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 25.8 مليار دولار خلال عام 2017/2018

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 28.5 مليار دولار خلال عام 2018/2019

- سجلت قيمة الصادرات المصرية 26.4 مليار دولار خلال عام 2019/2020

ثالثا: تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج قبل 7 سنوات

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 12.6 مليار دولار خلال عام 2010/2011

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 18 مليار دولار خلال عام 2011/2012

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 18.7 مليار دولار خلال عام 2012/2013

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 18.5 مليار دولار خلال عام 2013/2014

: تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد 7 سنوات

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 19.3 مليار دولار خلال عام 2014/2015

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 17.1 مليار دولار خلال عام 2015/2016

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21.8 مليار دولار خلال عام 2016/2017

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 26.4 مليار دولار خلال عام 2017/2018

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 25.2 مليار دولار خلال عام 2018/2019

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 27.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020

رابعا: تطور إيرادات السياحة قبل 7 سنوات

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 10.6 مليار دولار خلال عام 2010/2011

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 9.4 مليار دولار خلال عام 2011/2012

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 9.8 مليار دولار خلال عام 2012/2013

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 5.1 مليار دولار خلال عام 2013/2014

: تطور إيرادات السياحة بعد 7 سنوات

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 3.8 مليار دولار خلال عام 2015/2016

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 4.4 مليار دولار خلال عام 2016/2017

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 9.8 مليار دولار خلال عام 2017/2018

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 12.6 مليار دولار خلال عام 2018/2019

- سجلت قيمة إيرادات السياحة 9.9 مليار دولار خلال عام 2019/2020

خامسا: تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل 7 سنوات

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.2 مليار دولار خلال عام 2010/2011

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4 مليار دولار خلال عام 2011/2012

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.8 مليار دولار خلال عام 2012/2013

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.2 مليار دولار خلال عام 2013/2014

: تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد 7 سنوات

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.9 مليار دولار خلال عام 2015/2016

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.9 مليار دولار خلال عام 2016/2017

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.7 مليار دولار خلال عام 2017/2018

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.2 مليار دولار خلال عام 2018/2019

- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.5 مليار دولار خلال عام 2019/2020

سادسا: تطور إيرادات قناة السويس قبل 7 سنوات

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5.1 مليار دولار خلال عام 2010/2011

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5.2 مليار دولار خلال عام 2011/2012

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5 مليار دولار خلال عام 2012/2013

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5.37 مليار دولار خلال عام 2013/2014

: تطور إيرادات قناة السويس بعد 7 سنوات

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5.36 مليار دولار خلال عام 2014/2015

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5.1 مليار دولار خلال عام 2015/2016

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 4.9 مليار دولار خلال عام 2016/2017

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5.71 مليار دولار خلال عام 2017/2018

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5.73 مليار دولار خلال عام 2018/2019

- سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020