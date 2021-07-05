شكرا لقرائتكم خبر عن "سيرا" السعودية تؤجر أول فندق مع "كادن" بـ3 ملايين ريال سنوياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي بمجموعة "سيرا" السعودية، ماجد النفيعي إبرام اتفاقية مع شركة "كادن" تتضمن شراكة لتطوير فنادق في السعودية دعمًا لقطاعي الأعمال والترفيه بدايتها في واجهة الرياض، الوجهة الأبرز للاستثمار، وتضم مشاريع مهمة لسياحة الأعمال وغيرها.

وقال إن "بداية الاتفاق تشمل تأسيس فندق واحد في الرياض، من فئة 4 نجوم، ثم التوسع في مختلف مناطق المملكة، وستكون سيرا مستأجرة للموقع لمدة 20 عاما بالتساوي مع شركة كادن بحصة 50% لكل منهما"، بحسب موقع قناة العربية.

وكشف أن الفندق الذي ستشغله علامة "CHOICE" التي تعد "سيرا" وكيلا لها في السعودية، سيكون عقد إيجاره بمبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين ريال سنويا.

وأضاف النفيعي أن التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، سهل توفير الإمكانيات المساعدة لدفع عجلة دعم السياحة الداخلية، ومن بينها شركة "لومي" لتأجير السيارات التابعة لشركة "سيرا".

ومؤخرا، أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي لتمويل تطوير وإنشاء مجموعة من الفنادق توفر أكثر من ألف غرفة.

وفي وقت سابق، قال النفيعي، إن فترة المنع من السفر كانت صعبة، والسعوديون والعالم كله متعطشون لعودة السفر والحياة الطبيعية، وفي أكثر من دراسة أجرتها الشركة بالفترة الأخيرة لمعرفة حماس المواطنين للسفر أظهرت أن نسبة 70 إلى 80% مستعدون للسفر من اليوم الأول للسماح به.