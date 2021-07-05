شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم للنقليات الكويتية تطلق طرحاً خاصاً قبل الإدراج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة جاسم للنقليات والمناولة، وهي شركة متخصصة في خدمات الموانئ والخدمات اللوجيستية، إنها بدأت طرحا خاصا الشهر الماضي لزيادة قاعدة مساهميها قبل إدراجها في بورصة الكويت.

وأضافت في بيان لها أنه وبعد الموافقة التنظيمية الأولية من هيئة أسواق المال، بدأت الشركة الطرح الخاص في منتصف يونيو الماضي.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن القيمة التي تستهدف الشركة جمعها من الطرح الخاص.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن شركة جاسم للنقليات والمناولة تعمل على إنجاز متطلبات الإدراج بشأن إنهاء الإجراءات المتعلقة بزيادة عدد مساهميها إلى النسبة المحددة، التي تؤهلها لعملية الإدراج في السوق الرئيسي بالبورصة الكويتية، لاسيما بعد الموافقة المبدئية، التي حصلت عليها الشركة أخيراً من هيئة أسواق المال.

وقامت شركة جاسم للنقليات والمناولة بعملية طرح ثانوي خاص لـ 60 مليون سهم عادي بحد أقصى بسعر 450 فلساً للسهم، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 22.50 ألف سهم أو 10.12 ألف دينار، وبدأ تاريخ الاكتتاب في منتصف الشهر الماضي ويمتد إلى 8 يوليو 2021.