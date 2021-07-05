شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزي السعودي: تراجع الاحتياطيات ناتج عن انتعاش الواردات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرجع محافظ البنك المركزي السعودي، فهد المبارك، الانخفاض الأخير في احتياطيات السعودية من العملات الأجنبية، جزئياً إلى الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات.

وقال المبارك إن تراجع الاحتياطيات على مدى الشهرين الماضيين كان في الأساس لتمويل انتعاش الطلب على الواردات المتضرر من الوباء، بحسب وكالة رويترز.

وقال المحافظ إن الانتعاش في نشاط الاستيراد، الذي سجل رقما متدنيا في مايو 2020، سبق تعافياً في قيمة الصادرات.

وأشار إلى إن هذه التحولات متوقعة بالنظر إلى الآثار الاقتصادية غير العادية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية مع عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها.

ونزل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 8 مليارات دولار عنه قبل شهر إلى 436 مليار دولار في أبريل، وبلغ في مايو حوالي 433 مليار دولار.

وبلغت قيمة الواردات السعودية في أبريل 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) بحسب أحدث أرقام تجارية رسمية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 17.5% على أساس سنوي و33% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

زادت الصادرات سنوياً بنسبة 87% في أبريل، مع ارتفاع قيمة صادرات النفط بنسبة 109% على أساس سنوي.

ومؤخرا، قال البنك المركزي السعودي (ساما) إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين، سيكون عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية بالمملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي ).