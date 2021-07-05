شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" توضح أسباب فشل التحالف بين "زين السعودية" و"موبايلي" بأبراج الاتصالات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرجع عمر ماهر، محلل قطاع الاتصالات في المجموعة المالية هيرميس، فشل محاولة التحالف بين شركتي "زين السعودية" و"موبايلي" في أبراج الاتصالات، إلى "عدم الجدوى المالية".

ورجح ماهر أن يكون قرار التراجع عن هذا التحالف، يأتي "بسبب صعوبة خلق قيمة مضافة من الشراكة التي كانت مطروحة" موضحاً أن كلا من الشركتين تبدوان في وضع أفضل مما كانتا عليه قبل 5 أو 6 سنوات من الناحية المالية.

ولم يستبعد ماهر أن تظل الخيارات متاحة أمام "زين السعودية" في مسألة الأبراج وإدارتها، بحسب موقع قناة العربية.

وكانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" قد أعلنت أمس أن التوجه بتشكيل تحالف مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" وشركة الاستثمارات الرائدة "الرائدة" وشركة أي أتش أس كي اس ايه المحدودة "أي أتش أس" للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية لدمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج" لا يتوافق مع متطلبات موبايلي الاستراتيجية وأهدافها لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية.

وأكدت "موبايلي" أنها ستستمر بتقييم العروض الأخرى بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة ومستثمريها ورفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات وتحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وإشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت "موبايلي" قد أعلنت في نهاية مايو الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.