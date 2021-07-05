شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ضعيف- تحليل - 5-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج لتشكيل تداولات سلبية جديدة لنلاحظ استقراره بذلك قرب 131.70 متأثرا بثبات المقاومة المحورية الممتدة نحو 132.85, نكرر التنويه إلى أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطة الرئيسية الأولى والمتمثلة بمستوى 131.03 وبتحقيقه لكسر هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 130.50 وصولا للهدف السلبي الرئيسي المستقر عند 128.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.15 و 131.03

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط