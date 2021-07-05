شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-تحليل - 5-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بثباته المتكرر فوق مستوى 152.65 والذي يشكل بدوره امتداد للدعم الإضافي والموضح بالرسم المرفق, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتجاوزه لمستوى 50 سيزيد من فرص تسجيل السعر للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا قرب 154.40 و 155.35 على التوالي.

لابد من التنويه إلى أن هبوط السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل النظرة الإيجابية ولنتوقع تكبده لبعض الخسائر بانجذابه نحو 151.90 وصولا للمتوسط المتحرك 55 المتمركز حاليا عند 150.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.00 و 154.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم