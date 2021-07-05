شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي – تحليل - 5-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين لتقديم تداولات جانبية جديدة نظرا لافتقاره للعزم السلبي ليستمر بالتذبذب دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1125.40, نشير إلى أن تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية يؤكد احتجاز السعر ضمن المسار الهابط لننتظر تجميعه بذلك للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية والتي تبدأ من 1035.00 و 980.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة