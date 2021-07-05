شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال دون الحاجز– تحليل- 5-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس التداولات الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي دون الحاجز المستقر عند 4.4100 ليدعم بذلك الترجيح التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تسلل السعر قريبا دون مستوى 4.1800 ومن ثم لننتظر اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 4.0350 ليشكل بدوره الهدف الرئيسي لتداولات هذه الفترة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3800 و 4.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط