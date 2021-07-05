شكرا لقرائتكم خبر عن لو قلقان من بطارية السيارة الكهربائية هنقولك تتعامل معاها ازاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع قرب تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، نصر e70 من خلال الشراكة بين شركة انر للسيارات وشركة دونج فينج الصينية، ومع الاهتمام الكبير بالسيارة بدأت التساؤلات حول بطارية السيارة باعتبارها مكون أساسي فيها.

”الخليج 365” يقدم أبرز النصائح المتعلقة بالتعامل مع البطارية

1 – لضمان كفاءة البطارية يتم شحنها بصورة كاملة .

2- يستغرق الشحن المنزلى من 6 لـ8 ساعات.

3- يستغرق الشحن السريع في محطات الشحن من 30 لـ45 دقيقة.

4- سعر الشحنة في المحطات يتراوح من 140 لـ160 جنيها.

5- لم يتم تحديد تعريفة الشحن المنزلى وآلية التهعامل معه .

6- لضمان كفاءة البطارية يراعى عدم الإشراف في استخدام المكيف والزجاج مفتوح.

7- كما يراعى عدم الضغط الشديد على دواسة الوقود خاصة في المناطق المزدحمة.

8- التعامل السيء والقيادة المتهورة تستهلك البطارية بشكل أسرع.

9- الشحنة الواحدة يمكنها قطع مسافة تصل من 400 كيلو لـ500 كيلو متر .

10- سيتم تصنيع 3 موديلات من السيارة حسب قوة الشحن .