شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم ونظيره الاقتصاد الاسترالي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قمته 55.5 مقابل 58.3 في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت نمو 0.4% مقابل انكماش 0.2% في أيار/مايو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أضحت ارتفاع 0.4% مقارنة بالتوقعات والقراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو بارتفاع 0.1% ومقابل ارتفاع 1.1% في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر إعلانات التوظيف تباطؤ النمو إلى 3.0% مقابل 6.8% في أيار/مايو.

كما جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.1% مقابل 5.7% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.0%، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.3 مقابل 55.1 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات عند 54.8.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.40% ليخسر 7.90 نقطة ويصل إلى المستوى 1,948.41، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.60% ليخسر هو الأخر 172.25 نقطة ويصل إلى المستوى 28,611.03.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليخسر 9.00 نقطة ويصل إلى المستوى 5,072.12، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليربح 5.54 نقطة ويصل إلى المستوى 3,524.30.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.52% ليخسر 146.49 نقطة ويصل إلى المستوى 28,163.93، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.33% ليربح 10.78 نقطة ويصل إلى المستوى 3,292.56.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.55% ليربح 69.66 نقطة ويصل إلى المستوى 12,781.50، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 10.45 نقطة ويصل إلى المستوى 7,319.00.